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亚洲 | 2015年 8月 17日 星期一 08:38 BJT

国际油市：油价下滑，受日本经济萎缩拖累

分析师表示，亚洲最大经济体--中国经济放缓及其对亚洲的影响，令日本经济在第三季仅温和增长(如果能增长的话)的可能性升温。

该数据公布之际，正值全球石油产量处于或接近纪录高点。

“在针对伊朗的国际制裁解除后，石油输出国组织(OPEC)的原油产量料将增至3,300万桶/日。中东地区最大的非OPEC产油国--阿曼也增加了原油产量。该国7月原油日产量达到100万桶，较6月增加0.5%，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)周一表示。

俄罗斯和美国的石油产量仍接近纪录水平。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫/汪红英；审校 张若琪/王兴亚)
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