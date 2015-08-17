国际油市：油价下滑，受日本经济萎缩拖累

分析师表示，亚洲最大经济体--中国经济放缓及其对亚洲的影响，令日本经济在第三季仅温和增长(如果能增长的话)的可能性升温。

“在针对伊朗的国际制裁解除后，石油输出国组织(OPEC)的原油产量料将增至3,300万桶/日。中东地区最大的非OPEC产油国--阿曼也增加了原油产量。该国7月原油日产量达到100万桶，较6月增加0.5%，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)周一表示。