国际油市：油价下滑，受日本经济萎缩拖累

标题新闻：朝鲜以从事敌对行为为由再羁押一名美国公民，为该国羁押的第四位美国公民--朝中社
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分析师表示，亚洲最大经济体--中国经济放缓及其对亚洲的影响，令日本经济在第三季仅温和增长(如果能增长的话)的可能性升温。
该数据公布之际，正值全球石油产量处于或接近纪录高点。
“在针对伊朗的国际制裁解除后，石油输出国组织(OPEC)的原油产量料将增至3,300万桶/日。中东地区最大的非OPEC产油国--阿曼也增加了原油产量。该国7月原油日产量达到100万桶，较6月增加0.5%，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)周一表示。
俄罗斯和美国的石油产量仍接近纪录水平。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫/汪红英；审校 张若琪/王兴亚)
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路透首尔5月8日 - 韩国股市周一早盘续涨，因赞成欧洲一体化的中间派候选人马克龙周日赢得法国总统大选，这点燃了外资对风险较高资产的胃纳。