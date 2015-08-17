《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月17日

*工商时报：

--为促进投资动能，经济部周四将向行政院会报告再生能源促进投资作法，其中离岸风力已公告西部沿岸36处区块开放业者申设，至2020年可望明显成长促投资880亿台币，至2030年跳跃倍增达6,700亿台币。其中中钢 、东元 、英华威、福海、海洋、台电等都跃跃欲试。

--加速推动金融3.0，金管会正研究开放金控、银行、保险等转投资金融科技相关事业（FinTech；Financial Technology），从现行只能持股5-10%，未来可申请核准持股至100%，包括第一银行、华南银行等公股行库内部都已积极评估，并表达高度兴趣。

*经济日报：

--行政院会本周四（20日）将通过明年度中央政府总预算案，在近日府院拍板明年军公教不加薪后，明年扩增预算将多数用来拚公共建设与科技发展。值得注意的是，尽管财政部预估明年税课收入可望较新增1,200多亿元，但为了支撑扩张型财政政策，政院连续第三年编列500多亿台币释股收入，主力贡献来自国发基金预估出售台积电 变现百亿台币、交通部出售中华电筹钱80亿台币，以及合库变现45亿台币。

--台北市长柯文哲今天将率团启程前往上海参加双城论坛，他昨日受访时表示，此行目的是要促进交流、增加善意、建立互信。预计柯文哲此行将与上海签署四项合作备忘录，其中又以电子票证技术经验交流最受瞩目。

--国际私募股权基金看中台北101大楼，有意收购顶新集团手中持股，并展开D.D.（实地查核），市场盛传买家为全球最大私募股权基金之一的黑石集团 （Blackstone Group），交易案能否在台北金融大楼公司今年底改选董监事前完成，备受市场关注。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。