《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月17日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
*工商时报：
--为促进投资动能，经济部周四将向行政院会报告再生能源促进投资作法，其中离岸风力已公告西部沿岸36处区块开放业者申设，至2020年可望明显成长促投资880亿台币，至2030年跳跃倍增达6,700亿台币。其中中钢 、东元 、英华威、福海、海洋、台电等都跃跃欲试。
--加速推动金融3.0，金管会正研究开放金控、银行、保险等转投资金融科技相关事业（FinTech；Financial Technology），从现行只能持股5-10%，未来可申请核准持股至100%，包括第一银行、华南银行等公股行库内部都已积极评估，并表达高度兴趣。
*经济日报：
--行政院会本周四（20日）将通过明年度中央政府总预算案，在近日府院拍板明年军公教不加薪后，明年扩增预算将多数用来拚公共建设与科技发展。值得注意的是，尽管财政部预估明年税课收入可望较新增1,200多亿元，但为了支撑扩张型财政政策，政院连续第三年编列500多亿台币释股收入，主力贡献来自国发基金预估出售台积电 变现百亿台币、交通部出售中华电筹钱80亿台币，以及合库变现45亿台币。
--台北市长柯文哲今天将率团启程前往上海参加双城论坛，他昨日受访时表示，此行目的是要促进交流、增加善意、建立互信。预计柯文哲此行将与上海签署四项合作备忘录，其中又以电子票证技术经验交流最受瞩目。
--国际私募股权基金看中台北101大楼，有意收购顶新集团手中持股，并展开D.D.（实地查核），市场盛传买家为全球最大私募股权基金之一的黑石集团 （Blackstone Group），交易案能否在台北金融大楼公司今年底改选董监事前完成，备受市场关注。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”