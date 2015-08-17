《香港报摘》--经济日报8月17日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 要闻版头条：
--人民币贬值，百万存户人心惶惶，四位专家接受访问时表示，定存宜持有至期满，以免三输（蚀息、蚀滙、蚀罚款）；期满后或未持人民币者，可将资金转投高息股及公用股。
* 其他：
--三大电讯商将于本周公布第二季业绩，重磅股中移动 料将成市场焦点，惟在增值税及中央要求＂降价提速＂的影响下，券商料纯利跌幅介乎1.4%至10.1%。
--从事IT分销业务的神州数码 最近出售主业，将业务重心转为发展智慧城市，主席郭为指出，公司的目标是在两年内，把智慧城市业务覆盖国内100个城市。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”