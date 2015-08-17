《香港报摘》--信报8月17日

--市场人士指出，上半年因人行减息令内地发债成本下降，在本港发行的点心债已见放缓，再加上人民币忽然贬值，短期或会拖慢点心债发行，预料今年全年点心债总体发行量将会低于去年。

--捷星香港申请香港空运牌照被拒，继早前三大股东之一的澳航 表明，不会再投资在捷星香港身上后，另一名股东的东方航空 亦宣布，董事会开会后审议通过，提出终止筹建捷星航空及清算议案。