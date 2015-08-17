《香港报摘》--信报8月17日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 要闻版头条：
--市场人士指出，上半年因人行减息令内地发债成本下降，在本港发行的点心债已见放缓，再加上人民币忽然贬值，短期或会拖慢点心债发行，预料今年全年点心债总体发行量将会低于去年。
* 其他：
--捷星香港申请香港空运牌照被拒，继早前三大股东之一的澳航 表明，不会再投资在捷星香港身上后，另一名股东的东方航空 亦宣布，董事会开会后审议通过，提出终止筹建捷星航空及清算议案。
--由李宁本人持有的非凡中国 公告称，将对中信置业增资认购29%股权，以现金方式增资，涉资约3.2亿元人民币。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”