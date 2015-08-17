《全球重要经济事件一览表》--8月17日-8月24日

(除特别说明外，均为GMT时间)

8月17日(一)

暂无重要经济事件。

8月18日(二)

悉尼--澳洲央行公布8月政策会议记录(0130)。

马德里--西班牙央行总裁林德在国会就2016年预算草案发表讲话(0800)。

8月19日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布7月会议记录(1800)。

雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定(0800)。

8月20日(四)

雅加达--美国旧金山联储公布总裁威廉姆斯在雅加达印尼央行-国际清算银行研究会议上的演讲文本(0645)。

首尔--美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔在主题为“低通胀环境下的宏观经济政策与物价计量问题”的会议上发表演说(0020)。

悉尼--澳洲央行(金融系统)支付政策副主管Mark Manning参与风险澳洲2015年会议(Risk Australia 2015 Conference)的小组讨论(0350)。

斯德哥尔摩--瑞典央行召开执行理事会会议(1100)。

8月21日(五)

斯德哥尔摩--瑞典央行第一副总裁Kerstin af Jochnick就当前货币政策和经济形势发表讲话(0700)。

8月24日(一)

美国伯克利--亚特兰大联储总裁洛克哈特在和全国公务员退休大会(NCPERS)共同主办的2015年政府退休基金论坛上，就“退休金和经济”发表讲话(1955)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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