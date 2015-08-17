《交易视点》气氛偏多，台债10年新券料殖利率不易标高--元大宝来证

路透台北8月17日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾因全年经济成长预估下滑，让年底降息声浪是越滚越大，预计央行将持续引导市场实质利率下行，公债殖利率虽已出现大幅滑落，但目前仍属多头气氛，殖利率持续下行让轧空手情况更趋严重，殖利率不排除继续下探，而本周五将有10年发行前交易登场，在目前气氛之下，得标利率不易标高，预计利率得标区间在1.18%-1.24%，预估本周十年券104/5期 年成交区间在1.10%-1.25%，五年券104/9期 则在0.80%-0.85%。