《交易视点》气氛偏多，台债10年新券料殖利率不易标高--元大宝来证

标题新闻：朝鲜以从事敌对行为为由再羁押一名美国公民，为该国羁押的第四位美国公民--朝中社
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路透台北8月17日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾因全年经济成长预估下滑，让年底降息声浪是越滚越大，预计央行将持续引导市场实质利率下行，公债殖利率虽已出现大幅滑落，但目前仍属多头气氛，殖利率持续下行让轧空手情况更趋严重，殖利率不排除继续下探，而本周五将有10年发行前交易登场，在目前气氛之下，得标利率不易标高，预计利率得标区间在1.18%-1.24%，预估本周十年券104/5期 年成交区间在1.10%-1.25%，五年券104/9期 则在0.80%-0.85%。
市场除了持续观察人民币贬值后亚币竞贬，是否让新兴国家因资金外流而重伤国家经济情况更加严重，原物料价格持续下滑走势让未来通膨预期隐忧随着FED今年9月升息时点逼近，让市场备感压力。在美国方面，本周将公布FOMC会议纪录及CPI数据，数据走强有机会增加美联储在9月升息机率，主要反映在短率上面，殖利率长端让原物料价格下滑拖垮，走势较为稳定，长短端利率预期将进一步缩减。(完) (整理 高洁如; 审校 曾祥进)
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路透首尔5月8日 - 韩国股市周一早盘续涨，因赞成欧洲一体化的中间派候选人马克龙周日赢得法国总统大选，这点燃了外资对风险较高资产的胃纳。