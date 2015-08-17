《新兴市场重要经济事件预告》--8月17日-8月24日

路透8月17日 - (除特别说明外，均为GMT时间)

8月17日(一)

暂无重要经济事件。

8月18日(二)

孟买--印度财长杰特利(Arun Jaitley)及财政部官员Jayant将参加由印度小工业发展银行(Small Industries Development Bank of India)所主办的活动。(0130)

华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议，料不宣布利率决定。

安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议，商讨利率决定。

雅加达--印尼央行召开理事会会议，会后举行记者会。

8月19日(三)

安卡拉--土耳其央行与经济学家举行会议(0730)。

8月20日(四)

雅加达--美国旧金山联储公布总裁威廉姆斯在印尼央行-国际清算银行(BIS)研究会议上的演讲稿(0645)

首尔--美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔在主题为“低通胀环境下的宏观经济政策和物价计量问题”会议上发表讲话(0020)。

8月21日(五)

暂无重要经济事件。

8月24日(一)

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议(1300)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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