《新兴市场重要经济事件预告》--8月17日-8月24日

标题新闻：朝鲜以从事敌对行为为由再羁押一名美国公民，为该国羁押的第四位美国公民--朝中社
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路透8月17日 - (除特别说明外，均为GMT时间)
8月17日(一)
暂无重要经济事件。
8月18日(二)
孟买--印度财长杰特利(Arun Jaitley)及财政部官员Jayant将参加由印度小工业发展银行(Small Industries Development Bank of India)所主办的活动。(0130)
华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议，料不宣布利率决定。
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议，商讨利率决定。
雅加达--印尼央行召开理事会会议，会后举行记者会。
8月19日(三)
安卡拉--土耳其央行与经济学家举行会议(0730)。
8月20日(四)
雅加达--美国旧金山联储公布总裁威廉姆斯在印尼央行-国际清算银行(BIS)研究会议上的演讲稿(0645)
首尔--美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔在主题为“低通胀环境下的宏观经济政策和物价计量问题”会议上发表讲话(0020)。
8月21日(五)
暂无重要经济事件。
8月24日(一)
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议(1300)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 于春红)
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路透首尔5月8日 - 韩国股市周一早盘续涨，因赞成欧洲一体化的中间派候选人马克龙周日赢得法国总统大选，这点燃了外资对风险较高资产的胃纳。