中国证券：沪深证交所两融余额连续六日增长，上周五至约1.38万亿元

标题新闻：朝鲜以从事敌对行为为由再羁押一名美国公民，为该国羁押的第四位美国公民--朝中社
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路透北京8月17日 - 在中国证监会确定以中国证券金融股份有限公司为主角进场救市后，A股市场近阶段走势较为震荡。上周五大盘小幅收升，当日沪深证交所融资融券余额连续第六日增长，净增52.5亿元人民币至约1.38万亿元。
自6月中旬开始，伴随着股市的持续大跌，A股市场的去杠杆呈蔓延之势，从杠杆比例最高的民间配资，到伞型信托，最后波及到杠杆比例较低的券商两融业务，7月初两融余额快速下降，之后半个月跌势趋缓。
据中国证券金融股份有限公司历史数据，6月18日沪深两市两融余额至高点22,728亿元，当日沪综指收报4,785.356点，6月12日沪综指率先触及本轮牛市行情的高点5,178.191点。至7月8日，沪综指的最大累积跌幅达35%。
以下是沪深证交所两融余额近日变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）：
日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘
8/14 8,883.2 4,896.6 13,779.8 52.5 3,965.33
8/13 8,851.3 4,876.0 13,727.3 137.5 3,954.56
8/12 8,762.0 4,827.8 13,589.8 46.2 3,886.32
8/11 8,723.9 4,819.7 13,543.6 138.2 3,927.91
8/10 8,636.1 4,769.3 13,405.4 232.1 3,928.42
8/7 8,477.8 4,695.5 13,173.3 85.3 3,744.20
8/6 8,422.9 4,665.1 13,088.0 -38.1 3,661.54
8/5 8,448.1 4,678.0 13,126.1 -4 3,694.57
8/4 8,447.2 4,682.9 13,130.1 157.2 3,756.54
8/3 8,349.7 4,623.2 12,972.9 -413.6 3,622.91
7/31 8,622.0 4,764.5 13,386.5 -325 3,663.73
7/30 8,838.9 4,872.6 13,711.5 -12.5 3,705.77
7/29 8,839.4 4,884.6 13,724.0 -98.9 3,789.17
7/28 8,895.0 4,927.9 13,822.9 -477.8 3,663.00
7/27 9,215.1 5,085.6 14,300.7 -278.2 3,725.56
7/24 9,431.7 5,147.2 14,578.9 -9.3 4,070.91
7/23 9,436.3 5,151.9 14,588.2 189.3 4,123.92
7/22 9,312.4 5,086.5 14,398.9 38 4,026.05
7/21 9,309.5 5,051.4 14,360.9 90.8 4,017.68
7/20 9,235.4 5,034.7 14,270.1 -13.8 3,992.11
7/17 9,231.6 5,052.3 14,283.9 70.4 3,957.35
7/16 9,201.7 5,011.8 14,213.5 -12.8 3,823.18
7/15 9,223.6 5,002.7 14,226.3 -191 3,805.70
7/14 9,385.9 5,031.4 14,417.3 19.1 3,924.49
7/13 9,361.3 5,036.9 14,398.2 -11.5 3,970.39
7/10 9,340.7 5,069.0 14,409.7 4 3,877.80
7/9 9,295.4 5,110.3 14,405.7 -180.2 3,709.33
7/8 9,424.9 5,161.0 14,585.9 -1,702.9 3,507.19
7/7 10,549.6 5,739.2 16,288.8 -1,445.8 3,727.12
7/6 11,533.2 6,201.4 17,734.6 -1,363.9 3,775.91
7/3 12,469.2 6,629.3 19,098.5 -737.9 3,686.92
7/2 12,963.4 6,873.0 19,836.4 -716.5 3,912.77
7/1 13,318.5 7,034.4 20,352.9 -141.0 4,053.70
注：以上数据来自沪深证交所
过往历史数据：
时间 沪深两融余额（亿元）
15/6/30 20,491.8
15/3/31 14,943.7
14/12/31 10,253.9
14/9/30 6,107.5
14/6/30 4,064.9
14/3/31 3,954.3
注：以上数据来自中国证券金融股份有限公司。（完） (发稿 吴晓龙；审校 林琦)
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