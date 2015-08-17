《交易视点》经济不佳料央行货币政策宽松，台债仍偏多--群益金鼎证券

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北8月17日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，上周五台债多头攻势再起，央行增加代收利率下调幅度，虽然仅0.1基点，但引发市场对央行更积极的动作的预期，104/5期一度跌破1.2%，104/7更是一次穿破1.8%，近期比较迟钝的五年券也有买盘跟进的状况。第二季GDP修正值为0.52%，主计处也下调全年GDP至1.56%，经济展望不佳预料有央行持续朝货币政策宽松的方向前进，市场虽然有获利了结卖压，但承接力道仍强，整体趋势仍偏多。(完) (整理 高洁如; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”