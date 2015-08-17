《独家新闻》德国Mann+Hummel将斥资13-14亿美元收购美国同业--消息

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透法兰克福8月16日 - 一位了解交易的人士周日表示，德国汽车配件生产商Mann + Hummel将以13-14亿美元收购美国企业Affinia旗下的汽车过滤装置业务。
该行业已掀起整合热潮，因估值较高，而且供应商在规模上展开竞争，努力在与汽车生产商的谈判中夺得定价权。
Affinia的私募股权股东Cypress，要求投资银行Baird为该公司的过滤装置业务寻找买家。这一业务去年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为1.56亿美元，而今年面临被出售命运。
该资产亦吸引了包括美国Donaldson 、法国Valeo 和德国Freudenberg在内同业的兴趣。
由于不在上班时间，目前不能联络到Mann + Hummel和Affinia就此发表评论。(完)
(编译 于春红; 审校 龚芳)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。