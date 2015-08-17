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亚洲 | 2015年 8月 17日 星期一 09:00 BJT

《全球汇市》美国升息前景令美元持坚，日本疲弱GDP数据未影响日圆

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1093 1.1106 -0.12 -8.30 1.2097

美元/日圆 124.39 124.30 0.07 4.13 119.68

欧元/日圆 137.99 138.06 -0.05 -4.98 144.78

美元/瑞郎 0.9773 0.9758 0.15 -1.69 0.9941

英镑/美元 1.5645 1.5643 0.01 0.46 1.5573

美元/加元 1.3104 1.3086 0.14 12.79 1.1618

澳元/美元 0.7364 0.7369 -0.07 -9.84 0.8168

新西兰元/美元 0.6528 0.6536 -0.12 -16.28 0.7797

澳元/日圆 91.600 91.600 0.00 -6.27 97.750

新西兰元/日圆 81.200 81.140 0.07 -13.16 93.310

英镑/日圆 194.61 194.42 0.10 4.72 186.38

澳元/新西兰元 1.1270 1.1244 0.23 7.65 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 王兴亚/白云/李婷仪/汪红英；审校 龚芳/于春红/张若琪)

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