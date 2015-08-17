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亚洲 | 2015年 8月 17日 星期一 09:23 BJT

更新版 1-日本经济：第二季GDP环比年率为萎缩1.6%，令安倍经济学受挫

甘利明在数据公布后发表声明称，“收入状况持续呈现趋势性改善，所以民间消费料将逐步复苏。”

许多分析师称，单凭疲弱的第二季GDP数据，不会导致央行立即放宽货币政策。

但分析师已经大幅调降对当前财年的经济增长预估，并预计日本央行在10月的下次预测检讨中调降展望。

第一生命经济研究所首席经济分析师新家义贵称，“若是7-9月经济结果还是疲软的话，日本央行就有可能会采取更多宽松举措。”

去年日本经济温和衰退，因消费受到2014年4月上调消费税的打击。今年经济复苏，不料因出口和消费令人失望地维持疲弱，而再次放缓。(完)

(编译 戴素萍/李婷仪/于春红; 审校 王颖/张若琪/王兴亚)

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