更新版 1-日本经济：第二季GDP环比年率为萎缩1.6%，令安倍经济学受挫

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
甘利明在数据公布后发表声明称，“收入状况持续呈现趋势性改善，所以民间消费料将逐步复苏。”
许多分析师称，单凭疲弱的第二季GDP数据，不会导致央行立即放宽货币政策。
但分析师已经大幅调降对当前财年的经济增长预估，并预计日本央行在10月的下次预测检讨中调降展望。
第一生命经济研究所首席经济分析师新家义贵称，“若是7-9月经济结果还是疲软的话，日本央行就有可能会采取更多宽松举措。”
去年日本经济温和衰退，因消费受到2014年4月上调消费税的打击。今年经济复苏，不料因出口和消费令人失望地维持疲弱，而再次放缓。(完)
(编译 戴素萍/李婷仪/于春红; 审校 王颖/张若琪/王兴亚)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”