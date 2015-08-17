《香港报摘》--其他报纸重要消息8月17日

* 明报：

--东方汇理北亚区行政总裁锺小锋指出，首阶段将拿出两只基金参与互认，未来新产品亦将首选香港作注册地，以方便进军内地市场。

* 苹果日报：

--据悉，金管局跟各银行商讨，明年将实施内部资本目标（internal capital target）的审慎安排，要求银行在审视法定以外的缓冲资本是否足够时，须以＂除净＂概念，处理分派股息及额外一级资本债（AT1）债息后，对资本率下降的影响。

--启德教育首席执行官黄娴表示，短期内无意扩充香港网络。现时启德每年有4万至5万名学生，集中于北京、上海、广州、深圳等一线城市，今年计划在昆明、石家庄、南昌等地开设中心。

* 星岛日报：

--香港航空早前计画以创先河的双币双股模式上市，但由于当时股东架构有变，最终未能成事。市场消息传出，香港航空最快在本月底重新启动上市计画，据悉现时倾向只以港元集资。

* 东方日报：

--比亚迪股份 公布，公开发行面值不超过30亿元人民币债券。第一期发行总额为15亿元，采取网下面向合格投资者询价簿记的发行方式，最终票面利率4.1%。

* 文汇报：

--金管局总裁陈德霖近日接受新华社访问指出，本港银行不应以达到资本充足率最低要求而谋取最大利润， 超＂巴三＂要求是有必要的。他又认为，人民币及新兴市场货币近期的贬值压力，只是面对强美元的反应，中长线中国经济向好，外贸稳定增长，预料人民币不会出现持续贬值情况。（完）