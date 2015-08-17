全球金市：金价持稳，市场重新聚焦美联储升息前景

美国7月工业生产创八个月最大增幅，因汽车产量大增，这是又一个利好第三季经济增长的迹象，支撑了美联储下月升息的前景。

周三将公布的美联储7月28-29日会议记录，将为其打算何时进行2006年以来首次升息提供重要线索。美国零售销售反弹，就业增长强劲，建筑业蒸蒸日上，都指向下个月很有可能升息，而且美国的国内生产总值(GDP)增速维持在高于趋势的水平。

对冲基金Paulson & Co今年第二季在金价开始大跌之前，减持在全球最大黄金上市交易基金部位，在此之前，其持仓维持六个季度不变。

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，8月11日止的一周，对冲基金和资产管理公司大幅减持COMEX黄金合约净空仓。中国意外安排人民币兑美元中间价贬值，提振金价进一步脱离五年半低点。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化