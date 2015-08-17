全球金市：金价持稳，市场重新聚焦美联储升息前景

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
美国7月工业生产创八个月最大增幅，因汽车产量大增，这是又一个利好第三季经济增长的迹象，支撑了美联储下月升息的前景。
周三将公布的美联储7月28-29日会议记录，将为其打算何时进行2006年以来首次升息提供重要线索。美国零售销售反弹，就业增长强劲，建筑业蒸蒸日上，都指向下个月很有可能升息，而且美国的国内生产总值(GDP)增速维持在高于趋势的水平。
对冲基金Paulson & Co今年第二季在金价开始大跌之前，减持在全球最大黄金上市交易基金部位，在此之前，其持仓维持六个季度不变。
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，8月11日止的一周，对冲基金和资产管理公司大幅减持COMEX黄金合约净空仓。中国意外安排人民币兑美元中间价贬值，提振金价进一步脱离五年半低点。(完)
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(编译 许娜/李婷仪 审校 王兴亚/张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”