中国保险：9家保险公司计划投资612亿元建25个保险养老社区项目--报载

路透北京8月17日 - 中国金融时报周一援引中国保监会主席项俊波称，截止今年二季度末，保险业共有9家保险公司已投资或计划投资25个保险养老社区项目，计划投资金额612亿元，实际已投资金额199亿元。保险业将从提供资金支持、风险保障、服务衔接等方面全方位参与养老服务业发展。

他并表示，鼓励保险业以投资新建、参股、并购、租赁等方式投资养老服务产业；为各类养老机构提供风险保障服务，发展与养老机构经营管理相衔接的养老机构综合责任保险等；并发展老年人医养结合综合养老保障计划。

“由于养老社区投资规模大、周期长、不确定性因素多，因此要制定标准流程，建立保险业务经营与养老社区经营的风险隔离机制。”项俊波称。

他谈到，在发展老年人医养结合综合养老保障计划方面，可发展面向老年人的医养结合保险产品，包括医疗保险、护理保险、意外伤害保险、住房反向抵押养老保险等。同时丰富产品保障功能，完善保单贷款、多样化养老金支付形式等配套的金融服务功能。