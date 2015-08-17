金属期市：伦敦期铜在淡静交投中横盘整理，等候新的交投因素

中国央行研究局首席经济学家马骏周日表示，上周二至周四间人民币汇率贬值的直接原因是对人民币兑美元中间价定价机制的修正，是强化汇率定价市场化程度的一项特别措施。他并称，中国的经济基本面支持汇率基本稳定, 人民币未来一段时间更有可能的是双向波动。