金属期市：伦敦期铜在淡静交投中横盘整理，等候新的交投因素

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
中国央行研究局首席经济学家马骏周日表示，上周二至周四间人民币汇率贬值的直接原因是对人民币兑美元中间价定价机制的修正，是强化汇率定价市场化程度的一项特别措施。他并称，中国的经济基本面支持汇率基本稳定, 人民币未来一段时间更有可能的是双向波动。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，对冲基金和基金经理上周略微减持铜的净空头部位827口，至32,720口。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/于春红; 审校 郑茵/王兴亚)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”