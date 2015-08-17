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亚洲 | 2015年 8月 17日 星期一 09:37 BJT

中国个股：碧水源完成逾60亿元定向增发，国开创新资本认购54.33亿元

路透上海8月17日 - 中国环保企业--北京碧水源科技有限公司 发布定增完成公告称，公司以42.16元/股的价格非公开发行股票募集资金62.31亿元，其中国开创新资本投资以54.33亿元认购获得碧水源10.48%的股份，成为第三大股东。

公告显示，国开创新资本投资主要通过“齐鲁碧辰2号定增集合资产管理计划”和“新华基金-民生银行-碧水源定增1号资产管理计划”认购北京碧水源科技股份有限公司非公开发行股份。

公告指出，本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产将相应增加62.31亿元，将有助于公司进一步增强资金实力，将有助于公司深入参与行业PPP项目建设。

碧水源此前因重大事项停牌，公司股票今日复牌，早盘最新报52.25元，涨4.75%。（完） (发稿 吴芳; 审校 曾祥进)

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