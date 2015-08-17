中国个股：碧水源完成逾60亿元定向增发，国开创新资本认购54.33亿元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海8月17日 - 中国环保企业--北京碧水源科技有限公司 发布定增完成公告称，公司以42.16元/股的价格非公开发行股票募集资金62.31亿元，其中国开创新资本投资以54.33亿元认购获得碧水源10.48%的股份，成为第三大股东。
公告显示，国开创新资本投资主要通过“齐鲁碧辰2号定增集合资产管理计划”和“新华基金-民生银行-碧水源定增1号资产管理计划”认购北京碧水源科技股份有限公司非公开发行股份。
公告指出，本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产将相应增加62.31亿元，将有助于公司进一步增强资金实力，将有助于公司深入参与行业PPP项目建设。
碧水源此前因重大事项停牌，公司股票今日复牌，早盘最新报52.25元，涨4.75%。（完） (发稿 吴芳; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”