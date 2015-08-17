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货币新闻 | 2015年 8月 17日 星期一 09:24 BJT

芝加哥期市：美国大豆期货下跌，因主产区天气前景有利

12月玉米期货 跌0.2%至3.74-3/4美元，前一交易日收盘大致持平。

9月小麦期货 下滑0.4%，至5.04-3/4美元。

一农业气象学者周五表示，未来10天美国中西部料将出现降雨，若果真如此，将在相对乾旱的天气后，为玉米和大豆作物带来令人欣喜的潮湿天气。

美国农业部预计，大豆供应量将高于预估，而且中国未来需求存在忧虑，大豆系产品依然承压。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 504.75 -1.75 -0.35% +0.30% 527.03 45

CBOT玉米 374.75 -0.75 -0.20% -0.13% 403.83 40

CBOT大豆 910.75 -5.75 -0.63% -1.75% 970.79 33

CBOT稻米 $11.85 $0.03 +0.25% -0.42% $11.28 68

美国原油 $42.03 -$0.47 -1.11% -0.47% $47.89 24

汇率

欧元/美元 $1.095 -$0.016 -1.44% -1.81%

美元/澳元 0.737 0.000 -0.05% +0.14%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/于春红; 审校 李婷仪/龚芳)

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