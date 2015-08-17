中国金融：进出口银行国内首家二级分行喀什分行开业--报载

路透北京8月17日 - 中国政策性银行--进出口银行喀什分行周日正式营业，这是进出口银行在全国设立的第一家二级分行，是该行金融支持丝绸之路经济带战略的举措。

中国金融时报周一援引进出口银行新疆分行行长郭雁军讲话表示，该行将以支持南疆各地州经济发展为引擎，为实体经济、进出口贸易、援疆项目、开发区建设和中巴经济走廊提供政策性金融服务，落实南疆“外引内联、东联西出、西来东去”的开放策略。