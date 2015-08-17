香港个股：汉能薄膜发电上半年业绩可能亏损，因终止大部份关连交易

路透香港8月17日 - 停牌近三个月的汉能薄膜发电 发出盈警，预期今年上半年业绩可能录得显着下降或亏损，主要由于公司已暂停或终止大部份与大股东汉能控股的关连交易，导致收入大减。

汉能薄膜发电周日晚间发出的声明称，虽然上半年业绩可能亏损，但公司整体业务仍运作正常，财务状况维持健全。

汉能薄膜发电指出，由于香港证监会关注公司在财政上依赖汉能控股及其联属公司，包括双方进行大量关连交易，故公司已暂停或终止大部分与汉能控股成员公司及其他联属公司之关连交易，导致上半年录得的关连交易收入下跌至约2亿港元，同比大减逾九成。

此外，公司全资附属公司福建铂阳精工设备有限公司于今年6月，与汉能控股终止有关900MW硅基薄膜太阳能电池BIPV组件封装线设备销售及技术服务协议之关连交易，涉及销售合同总金额1.76亿美元，服务合同总金额为4.1亿美元。

汉能薄膜发电表示，由于公司对已暂停或终止的关连交易项目已花费一定资源及成本，故此亦为上半年业绩带来负面影响。公司2014年上半年的收入及净利分别为约32亿港元及17.3亿港元。

该公司称，有关汉能控股对该公司就相关持续关连交易之应收帐款及因取消订单而引发之赔偿，公司上周五（14日）收到汉能控股的函件，指正与汉能薄膜发电商讨该重组建议，包括还款时间表，但重组建议仍有待有关监管机构之意见。

汉能薄膜发电自5月20日起暂停股份买卖。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)