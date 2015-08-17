更新版 1-台湾债市：公债殖利率大跌，因央行扩大下调隔拆利率

(新增交易员说法及更新报价)

路透台北8月17日 - 台湾公债殖利率周一早盘大跌，因台湾今年经济成长预估值下修至六年低位，且央行扩大银行代收隔夜拆款利率调幅。

交易员表示，央行的动作显示台湾迈入降息循环的开端，债市各年期券利差将收敛、殖利率曲线趋平。但毕竟殖利率短期跌幅已大，五、10年都已接近历史低位，因此追价心态将趋于审慎。

〞这就是在降息，若不是才令人讶异。〞一位大型银行交易主管说。

另一大型证券商交易员则称，目前央行调降隔拆利率的幅度与速度太小，若说如此就可以拯救内需，乾脆不要调整。央行既然开始启动降息循环，动作就会持续下去。

五年券104/9 殖利率盘初一度至0.7600%续创58个月低位，持平于2010年10月8日的0.7600%;10年券104/5 殖利率则来到1.1450%创近32个月低位，持平2012年12月20日的1.1450%。

台湾金融市场交易员周一表示，央行委托银行收受隔夜资金利率为0.370%，较上日的0.379%下跌0.9基点。

台湾主计总处周五公布，下修2015年的经济成长率预估至1.56%，原估为3.28%，创六年低位。前低为2009年的负1.57%。

交易员预估，今天五年券104/9殖利率波动区间暂看0.750-0.800%；10年券104/5殖利率则在1.140-1.180%。

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