港报社评：津爆善后，关键要建民众信任--经济日报8月17日

国务院总李克强昨到天津视察大爆炸灾场。天津市政府图低调处理、大事化小，令民众对死伤人数与灾难底因等，疑问更深。中央处理须更透明公正，避免民疑发酵酿政府信任危机。

天津上周三深夜突发生大爆炸，总理李克强昨赴灾区视察。中央眼前最大挑战固是救死扶伤，惟更须防今次事件由重大人命、财产损失，演成民众对政府的信任问题。因大爆炸发生四天以来，天津市政府严控信息发布与媒体报道，以图维稳，惟灾难信息欠透明，反令民众忧当局掩饰，令流言四起，质疑当局在三个关键问题上隐瞒。

其一，死伤数字。今次大爆炸除肇事仓库邻近的工业区满目疮痍，不少人口稠密的住宅区亦受严重破坏，难免令民众怀疑真实的伤亡人数，远高于官方指的逾百死、七百多人伤。

其二，灾区污染。肇事仓库存有大量危险品，包括数百吨山埃，当地环保部门却指山埃大多＂完好无缺＂，空气和水源未受污染，难免启民众疑窦。

其三，事故责任。肇事仓库极接近民居，却储存大量危险品，明显违规，此到底有否关乎政府规划失误，以至是否涉及贪腐、甚或该企业有＂皇亲国戚＂撑腰可避过巡查，在民间确有很多猜测。

上述流言在灾后持续发酵，实反映当局若只图严控传媒与消息发布，反令灾难资讯变得不透明不公开，结果却助民疑不断滋长。尤其民众对政府的信任度本已不高，在大灾难发生后，自更以怀疑目光看待政府处理手法。其即时影响，除受灾民众与失踪者家属连日上街维权外，多个城市的民众见天津大爆炸涂炭生灵，近日更群起上街反对在当地建化工厂，或其他具危险性的设施，令官民矛盾更尖锐。

要化解此矛盾不能靠高压手段，关键是加强信息透明度，力挽民众对政府的信任。故李克强赴天津，至少在三方面要督促落实与做好。

一是督促天津尽快公布完整死伤者名单，避免惹短报死伤人数之疑；二是由中央权威部门监测当地环境，公开数据并不断更新；三是事故调查报告必须公开，向民众解释为何危险品仓会如此接近民居、仓内又多少危险品、当局有否巡查，以至经营者背景等，并依法究责。所谓民无信不立，天津大爆炸善后工作愈是公开，愈能遏止不实传言、愈有助重建民众对政府的信任。只有官民互信增强，中央政府才能化解各种蠭起的社会挑战，中国未来的开放与改革，才能走得更稳妥。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘