港报社评：水耕也算创新产业，监管不应墨守成规--信报8月17日

警方高调打压手机召车软件公司Uber，放蛇蒐证拘捕多名司机和职员，与投资推广署早前将Uber捧作＂成功个案＂形成强烈对比，虽然后者漏夜把相关网页删除，但本地管治权威始终面对一个非常讽刺的问题，到底特区政府是否具备足够的诚意引入创新科技?引入之后又是否任其自生自灭，甚至受到执法者＂依例惩处＂?进一步而言，特首梁振英念兹在兹要成立的创新及科技局，究竟要担当怎样的角色?

类似的＂请君入瓮＂情况，原来不止于Uber。渔农自然护理署近年积极推广室内水耕种植，认为既可发展本地的高新科技农业，亦可活化工厦单位。由于受到官方鼓励，在工厦单位设立水耕种植场成为一门新兴行业，甚至得到政府资助。却怎料，讽刺兼近乎滑稽的问题又来了，一家名为＂余乐植物工厂＂的水耕种植场，曾获民政事务总署＂伙伴倡自强社区协作计划＂拨款八十万元，早前无奈结业，原因是地政总署钉契。地政总署为什么要扼杀工厦水耕的生存空间呢?理据赫然是＂农业＂不等于＂工业＂，工厦不准经营农场！

除了渔护署推广室内水耕种植之外，食物及衞生局去年底推出《新农业政策：本港农业的可持续发展》谘询文件，亦认为将空置工厦改建为水耕种植模式的＂植物工场＂，在技术上可行。跟传统意义的农场不同，水耕并不使用泥土，大大避免了虫蛀之害和细菌滋生，所以能够在室内环境透过人工技术培养高质素的蔬菜，称之为工场不算得太勉强。

关注水耕种植的立法会议员谢伟铨透露，政府回应其质询之时指出，因应工厦内出现水耕种植，规划署正谘询相关决策局和部门，在工厦进行相关用途的运作要求和技术可行性，暂未有定义和归类。谢伟铨批评，往日的＂工业＂与＂农业＂定义早已不合时宜，政府政策和措施必须具有前瞻性，不时作出检讨和调整，才能一方面发挥有效监管，亦能扶持新产业发展，当局不应再墨守成规。

虽则水耕是否合乎环保尚存争议，但既然陈茂波也留意到有人在工厦经营水耕，而政府又探讨放宽限制，何不积极研究让水耕种植成为香港的另一项创新科技产业?为什么非要以墨守成规的监管方针，遏制业界的经营，而不是设法让它走上健康发展的轨道?更加不堪的是，当局这个部门鼓励工厦水耕，那个部门＂拉人封舖＂，予人的观感不啻于政府设下陷阱把小市民害至鸡毛鸭血，毕生积蓄随时化为乌有！

我们认为，政府不但要抛弃政出多门的陋习，还有必要统合各部门的力量，为创新科技腾出大展拳脚的空间。假设陈茂波真的认为善用工业用地必须因时制宜，水耕作为＂其他用途＂可以在工厦发展，那么各部门尤其是地政总署就须与时并进，不应硬性区分＂农业＂与＂工业＂，否则创新科技只会沦为纸上谈兵。至于波折重重、拖拉了三年仍未能成立的创新及科技局，其任务正是专责香港的创新科技及资讯科技发展政策，及在政府内部统筹相关事务，倘若此组织他朝面世，对有效协助解决这类矛盾，该当如何，政府须早作全盘谋划，公众将拭目以待。（完）

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