背景资料：台湾央行委托大型银行代收隔夜拆款利率变动一览表

路透台北8月17日 - 睽违三年以来，台湾央行8月11日首见调低委托银行代收隔夜拆款利率0.2基点。周一央行更是扩大隔拆利率委托代收的跌幅至0.9基点至0.370%，降幅大于市场预期。

台湾官方周五最新预估今年经济成长率仅1.56%，创下六年的低位，主因外需表现疲软，使经济呈现〞贫血式成长〞。台湾的财金部会本周联手出击，希望拉抬市场信心，分析师对此不讳言：央行降息的概率正在升高。

路透资料显示，央行在2012年3月时，开启一波调高委托银行代收的隔拆利率，历时一个半月共调高11.4基点，主因当时油电双双涨价，通膨有走高疑虑。

不过，台湾的竞争对手--韩国在2012年7月12日意外降息25基点至3.0%。台湾央行当时跟进调降隔拆利率，但并未降重贴现率。当年7月13日至7月底，央行主导隔拆利率调低11.8基点至0.388%。随后长达三年以上时间，均维持在此水位。

日期(日/月/年) 整后隔拆利率 调整幅度

(%) (基点)

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*17/08/2015 0.370 -0.9基点

14/08/2015 0.379 -0.3基点

13/08/2015 0.382 -0.2基点

12/08/2015 0.384 -0.2基点

11/08/2015 0.386 -0.2基点

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23/07/2012 0.388 -0.2基点

20/07/2012 0.390 -1.0基点

19/07/2012 0.400 -2.0基点

18/07/2012 0.420 -2.0基点

17/07/2012 0.440 -2.0基点

16/07/2012 0.460 -2.0基点

13/07/2012 0.480 -2.6基点

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11/05/2012 0.506 +0.1基点

10/05/2012 0.505 +0.1基点

09/05/2012 0.504 +0.1基点

08/05/2012 0.503 +0.1基点

07/05/2012 0.502 +0.1基点

04/05/2012 0.501 +0.1基点

03/05/2012 0.500 +0.1基点

02/05/2012 0.499 +0.2基点

01/05/2012 休市 休市

30/04/2012 0.497 +0.2基点

27/04/2012 0.495 +0.3基点

26/04/2012 0.492 +0.3基点

25/04/2012 0.489 +0.3基点

24/04/2012 0.486 +0.3基点

23/04/2012 0.483 +0.3基点

20/04/2012 0.480 +0.3基点

19/04/2012 0.477 +0.3基点

18/04/2012 0.474 +0.3基点

17/04/2012 0.471 +0.3基点

16/04/2012 0.468 +0.3基点

13/04/2012 0.465 +2.9基点

12/04/2012 0.436 +0.3基点

11/04/2012 0.433 +0.3基点

10/04/2012 0.430 +0.5基点

09/04/2012 0.425 +0.5基点

06/04/2012 没调整 0.0基点

05/04/2012 0.420 +1.0基点

02/04/2012 0.410 +1.5基点

26/03/2012 0.395 +0.3基点(原0.392%)

注1：资料来源为路透内部整理，未经官方核实。