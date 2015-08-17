港报社评：美国支持＂安倍谈话＂，东海从此风高浪急--明报8月17日

在第二次世界大战结束70周年之际，日本首相安倍晋三发表谈话，表面上把＂侵略＂、＂殖民统治＂、＂反省＂及＂道歉＂4种此前＂村山谈话＂的表述都用上，其实俱是脱离具体语意框架的抽空言辞，说到底就如中国官方新华社所言＂糊弄历史，欺瞒世人＂。中国对＂安倍谈话＂强烈批评，指安倍欠缺诚意；韩国也有类似反应。美国则由代表总统的白宫发表声明，欢迎日本对历史深刻反省。＂安倍谈话＂回避道歉及历史责任，美国则认为战后70年的日本是其他国家＂典范＂，中美对＂安倍谈话＂认知的歧异，折射出两套完全不一样的西太平洋战略取态，未来东海的争逐，势必更为激烈。

＂安倍谈话＂引起中韩抨击，其中又以北京的批评最为猛烈，因为某程度而言，自从去年底亚太经合组织（APEC）峰会之后，北京采取相对温和的对日本态度，据中国的说法，确认峰会前中日达成协议的4项原则，希望两国关系可以改善。北京这种善意，安倍政府显然未有领情，到了＂安倍谈话＂发表，内里字眼及整篇谈话内容，明显未能达到北京的期许及要求。再者，日本欲通过＂安倍谈话＂结束就历史的争论，但对近年声声外交军事＂大国崛起＂的北京来说，＂安倍谈话＂不可能是令北京放软姿态的下台阶，而且由于感到被安倍摆了一道，对安倍政权从此死心。

西太平洋两个超级大国中国及美国，对＂安倍谈话＂反应南辕北辙，客观上把东海的矛盾及纠纷摆上枱面。中国的取态大致与前相若，所谓＂软＂或＂硬＂态度是策略之故；美国在足以点燃中日冲突的历史问题支持日本，把多年来在东亚的＂模糊战略＂纱帐拿走，露出真正态度。事态发展予人的感觉，是一篇＂安倍谈话＂把中美在日本问题上的底牌一下子逼出来，变成难以后退，展开这场东海博弈。因为只要从这条线稍一退让，北京无法面对近年高涨的民族主义情绪，美国则会被质疑对盟友的支持决心。

中国政府对东海一线争逐的重视，大大超过对南海的看重，因为南海周边国家虽多，却非完全与北京对立。中国近年在南海的处理手法轻重结合，2013年底在东海设立防空识别区之后，在南海也设防空识别区之议一度＂闻得楼梯响＂，到近期连提也没提，由此可见，海军战力被认为落后美国及日本的中国，重点仍在东海。东海除了是中国的海上生命线，更重要是东海面对的国家是日本及太平洋远处的美国，中国大陆东海岸是人口最密集、经济最繁盛的都会地区，上海、江苏、浙江俱在其内，经沪浙可北上京津南下闽粤；沿长江直入，华中华西广大腹地都是目标，因此驻紮此地的东海舰队及黄海一带的北海舰队，是中国海军实力最强的部队。

如今＂安倍谈话＂把中美逼出台前，从以前的中国单斗日本，变成中国对抗美日联盟，东海争逐势必风高浪急，波涛汹涌。可以想像，小小的东海区域，挤上3支以量而言位列世界前沿的海军舰艇及战机，加上钓鱼岛纠纷及台湾问题，需要极高的政治智慧才能免于更大的冲突发生。观乎这一刻涉及东海的诸国，仍未见到有着可以往后退一步的诱因﹕中国不退是因为自身安全及民族主义，美国则要争夺西太平洋及遏制中国，日本是为保住一己最大利益。西太平洋这出＂三国演义＂，将是未来至少20年的兵家必争之地，而中日之间的对立，要待安倍下台之后始能从长计议。但最近几年各国之间敌对意识积聚，就是领袖更迭，亦难即消弭东海危机。（完）

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