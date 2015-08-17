港报社评：香港创新科技可为，＂一带一路＂助力--文汇报8月17日

财政司长曾俊华昨日在网志上指出，香港的＂新兴产业平台＂可以充分利用＂一带一路＂的机遇来开拓更大的市场空间。事实上，香港的创新科技在不少领域都具有世界领先的水平，加上拥有国际水平的基础设施、完善的知识产权保护制度、广泛的商贸网络和多元化的融资平台，有条件在＂一带一路＂战略中大显身手。

一直以来，香港给外界的印象是不重视创新科技的研究，缺乏有创意的科研成果。其实，近年来随着特区政府对创新科技的高度重视，加上香港许多科技团队的积极努力，香港的科研实力正在不断增强，并取得了不少达到世界领先水平的成果。

科研成果如果只是局限于香港运用，当然是市场窄小，难以施展，但如果以＂一带一路＂大战略的角度来看，就是海阔天空，空间巨大。＂一带一路＂涉及沿线60多个国家，占全球总人口的三分之二，占全球经济总量的三分之一，是全球最主要的生产制造基地和能源战略资源供应基地。

香港拥有创新科技领域的科研优势，完全可以因应＂一带一路＂战略需要，进行有重点的研究和开拓，在取得突破性成果后，再进行广泛的商业性推广和运用，为国家推动＂一带一路＂战略提供多方面的服务。这不仅是对国家经济拓展的巨大贡献，更是未来香港自身经济转型的殷切需求。因此，特区政府有关部门应结合香港目前科研的现状和优势，对＂一带一路＂战略所需要的科研需求进行重点研究，提出能够充分发挥香港科研创意的策略及建议重点开拓的领域，引导商界的资金积极投入，力争把应用于＂一带一路＂的领域，发展成为香港经济未来新的支柱。

香港社会尤其是科技界、工商和金融界，不仅需要全面理解＂一带一路＂战略的重要意义，更要深入研究国家落实该战略的方案以及为香港所带来的具体机遇，要把香港在创新科技、商贸网络、资金融通等方面的优势整合在一起，让香港在协助国家＂一带一路＂战略展开与落实的过程中再创辉煌。（完）

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