港报社评：安全监管缺失须大整治--星岛日报8月17日

天津惊天大爆炸，震惊国际！国家主席习近平三天内两次作出批示，强调＂血的教训极其深刻＂，全国掀起对石油化工、罐区、液氨和重大危险源企业全面督查。这种＂灾难--领导批示--大检查＂模式似曾相识，过去也经常出现，然而执行部门往往只是走过场，并没有真正吸取教训，导致悲剧频频发生。 天津距离首都北京只有100公里，突然发生相当于数十吨TNT当量的爆炸，至少已造成112人死亡，还有以百计失踪者，生存机会极微。在和平时期，这简直就是一场战争，四溅的火焰吞噬的不仅仅是人的生命财产，还有安全感。 在滨海新区这座存放诡谲莫测的有毒化学品的仓库里，是甚么引起恐怖的爆炸？至今扑朔迷离，官方仍无法给予公众一个确认的说法。灾难再度暴露了内地安全监管的重大漏洞，以及安全防范体系的严重缺失。 综合媒体的报道，涉事的＂瑞海国际＂公司的仓库选址明显违规。发生爆炸的危险化学品仓库周围1公里内，竟有超过5,600户住户，而为＂瑞海国际＂做环境评估的，是天津市环保局旗下的市环境保护科学研究院，做安全评估的则是消防系统有份组建的公司，全部是一路绿灯。 ＂瑞海国际＂业务范围是在港区内从事装卸、仓储等工作，经营危险化学品业务明显违规。而自从瑞海物流进场后，经常可以闻到一些化学气体的味道，物流园区内的许多物流企业曾到相关部门举报，但一直未果。这也难怪灾难发生之后，外界都怀疑背后涉及官商勾结，权力寻租。 表面上，安监部门亦非完全不作为。不久前，天津市安全生产监督管理局召集当地一些化学公司开会，要求确保其经营场所内物资的安全，称夏季＂高温、高湿、暴雨等极端天气频繁＂，必须小心。但事实证明，这种会议只是走过场。