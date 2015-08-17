《汇市简讯》欧元/澳元在亚洲盘陷于狭幅波动，走势略微偏多

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0141GMT * 欧元/澳元在亚洲下跌10个跳动点，纽约盘则收低0.55% * 动能指标偏中性，五日、10日及20日移动均线小升 * 整体偏多，但需题材刺激方能上探12月高位1.5331 * 初步支撑为20日均线1.4974，其下为10日均线1.4952 * 阻力为纽约盘高位1.5141，其上为纽约周四高位1.5169 * 技术图型：link.reuters.com/fek45w (完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”