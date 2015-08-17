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亚洲 | 2015年 8月 17日 星期一 09:55 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元在亚洲盘陷于狭幅波动，走势略微偏多

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    * 欧元/澳元在亚洲下跌10个跳动点，纽约盘则收低0.55%
    * 动能指标偏中性，五日、10日及20日移动均线小升
    * 整体偏多，但需题材刺激方能上探12月高位1.5331
    * 初步支撑为20日均线1.4974，其下为10日均线1.4952
　　* 阻力为纽约盘高位1.5141，其上为纽约周四高位1.5169
    * 技术图型：link.reuters.com/fek45w　(完)

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