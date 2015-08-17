欧洲个股：法国巴黎银行将支付1.15亿美元，和解汇率操纵诉讼--消息

路透香港8月14日 - 据知情人士周五透露，法国巴黎银行 已同意支付1.15亿美元，用于和解美国投资者提起的汇率操纵诉讼。他们指控16家大型银行涉嫌在日成交规模5.3万亿美元的外汇市场操纵价格。

原告律师周四披露，在纽约立案的集体诉讼中，有九家银行已达成总额超过20亿美元的协议；法国巴黎银行是其中之一。

这些银行中，原告只公布了四家银行的和解协议，尚未证实法国巴黎银行、汇丰控股 、巴克莱(Barclays) 、高盛集团 以及苏格兰皇家银行 需支付多少和解金。

一名知情人士周四表示，高盛将支付1.295亿美元。苏格兰皇家银行发言人周五拒绝透露该行将支付多少和解金，但称其现有拨备能覆盖这笔和解金。

该案中的原告投资者包括对冲基金和养老金，他们指控这些银行在聊天室、即时信息和电子邮件中串谋操纵WM/路透收盘现汇价，从而妨碍竞争。