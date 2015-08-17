日本股市：早盘上扬，因GDP萎缩幅度低于预期

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“人们对消费的情况忧虑重重，但对政府推出进一步经济扶持举措也抱着一丝期待，今天股市上涨就反映了这一点，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato表示。
分析师称，中国经济放缓并对亚洲邻国产生影响，因此就算7-9月经济回升，也将更可能只是温和反弹。
上周中国安排人民币贬值之后，包括日本在内的全球股市大幅波动。
“目前市场波动似乎已归于平静，但长期而言，中国政府可能会再次祭出惊人之举，这也许会限制股市进一步上涨，”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示。
投资者似乎在规避全球周期性股票，转而青睐那些对国内需求敏感的公司股票。
金融股周一领涨，保险类股 涨2.5%，银行股 涨1.2%。
东证股价指数 涨0.7%，至1,675.30点；JPX-日经400指数 涨0.7%至15,099.34点。(完)
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全部现汇报价 (编译 王丽鑫/王颖；审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”