日本股市：早盘上扬，因GDP萎缩幅度低于预期

“人们对消费的情况忧虑重重，但对政府推出进一步经济扶持举措也抱着一丝期待，今天股市上涨就反映了这一点，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato表示。

分析师称，中国经济放缓并对亚洲邻国产生影响，因此就算7-9月经济回升，也将更可能只是温和反弹。

上周中国安排人民币贬值之后，包括日本在内的全球股市大幅波动。

“目前市场波动似乎已归于平静，但长期而言，中国政府可能会再次祭出惊人之举，这也许会限制股市进一步上涨，”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示。

投资者似乎在规避全球周期性股票，转而青睐那些对国内需求敏感的公司股票。

金融股周一领涨，保险类股 涨2.5%，银行股 涨1.2%。

东证股价指数 涨0.7%，至1,675.30点；JPX-日经400指数 涨0.7%至15,099.34点。(完)

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