台湾汇市：台币早盘实质汇价走贬，因数据不佳及外资汇出

路透台北8月17日 - 台币兑美元 周一早盘实质汇价走贬。交易员指出，受到台湾主计总处上周五公布GDP成长不佳、外资大举汇出及韩元走贬等影响，使台币呈贬值走势。

他们表示，因台湾经济状不好，全年GDP成长跌破2%，一早外商即进场大买美元，进口商因忧心台币续贬加入买汇行列；出口商则惜售美元，料今天台币不易摆脱贬值走势。

〞韩元走贬，我们本身状况也不好，外商一早就进来捉上去了。〞一位大型公股银行交易员说。

另一大型外汇商银交易员指出，早盘买汇需求很强，除非盘中有大型出口商或是央行进场抛出美元，否则台币不易升破31.150的价位。

台币早盘实质交易区间落在31.170-31.250；上日交易区间在32.100-32.276。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日略为加大；一个月美元/台币远汇 报32.360/32.380，上日收在32.220。

韩元兑美元 早盘走贬，最低至1,183.4；上日收盘报1,174.00。

中国人民币兑美元中间价 为6.3969元,上日收报6.3918元。

台湾主计总处周五公布，下修2015年的经济成长率预估至1.56%，原估为3.28%，创六年低位。前低为2009年的负1.57%。

美元本周开局持坚，交易商考量美国下个月升息的可能性；数据显示日本第二季经济萎缩，然日圆不为所动。

交易员预测今日集中交易区间：

* 32.180-32.280最新相关报导链接：

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