版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 17日 星期一 17:13 BJT

台湾汇市：台币收盘创近六年新低，因GDP成长不佳及外资汇出

* 台币收盘创5年10个月新低，因GDP成长不佳
    * 外资汇出力道转强，净汇出约3.5亿美元
    * 交易员预估明日实质交易区间在32.250-32.450

    路透台北8月17日 - 台币兑美元 周一收盘创五年10个月新低；交易员表示，受
到台湾经济基本面不佳等冲击，今天台股进一步收低，外资保管行全面站在买方大买美元，
且央行尾盘进场踹一脚，使台币贬幅扩大。
    
    交易员指出，今天美元买盘主要是来自外资及进口商，出口商则惜售美元，因上周公布
GDP成长不佳，央行为救出口进场调节，把台币直接掼破32.600价位，藉此宣示央行引导台
币贬值的决心。
    
    〞外商银行拚命买，老大(央行)还出来拱一下，大家看到收盘那个价格就知道了。〞一
大型公股银行交易员说。
    
    另一大型外汇银行交易员说，今天人民币虽已走稳，台币因内部因素，使股市收盘再大
跌，外资在台股卖超金额虽不大却大买美元，显示预期台币还要贬值，先买入美元。
    
    一外商银行交易员表示，今天海外无本金交割远期外汇(NDF)溢价再扩大，显示海外预
期台币趋贬。
    
    今日台币实质交易区间在32.170-32.305，上日交易区间在32.100-32.139。交易员预估
，明日台币实质交易波动区间暂看在32.250-32.450。
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度较上日
明显扩大，显示市场看升美元的气氛更浓。一个月美元/台币远汇 尾盘报32.5
30/32.550，上日收在32.220。 
    
    今天台币以32.621作收，创下五年10个月新低价，此前低为2009年9月15日的收盘价为3
2.637。
    
    台湾股市 收跌1.1%再创近21个月低位。分析师表示，景气差令企业下修获利预
估令台股大跌；收盘跌1.1%，至8,213.42点。 
    
    台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股卖超22.11亿台币，连续八个交易日
卖超共计226.06亿台币；上交易日为卖超22.51亿台币。 
    
    人民币兑美元即期 周一小幅收贬，波动幅度亦较上周明显收窄；中间价则连
两日小升，继续稳定市场心态。 
    
    韩元/美元 本地市场收跌0.8%，报1,183.1。 
   
    本周国际重要经济数据和事件有：  

    8月17日(一)：美国纽约联储8月制造业指数；8月全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场
指数；6月美国整体资本净流动；

    8月18日(二)：日本7月进口/出口/贸易收支；中国7月70个大中城市住宅销售价格月度
报告；中国7月银行结售汇及代客涉外收付款数据；英国7月CPI和PPI数据；澳洲央行公布8
月政策会议记录；美国7月建筑许可年率；房屋开工年率；

    8月19日(三)：中国二季度金融机构直接投资流量数据；欧元区6月经常帐；欧元区6月
净投资；美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布7月会议记录(1800)；冰岛央行宣布利率决定
；美国7月CPI；

    8月20日(四)：台湾7月外销订单；台湾第二季经常帐；英国7月零售销售；美国旧金山
联邦储备银行公布总裁威廉姆斯演讲；美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔演说
；美国7月成屋销售年率；美国7月领先指标；美国费城联邦储备银行制造业指数；德国7月P
PI；瑞典央行召开执行理事会会议；
 
    8月21日(五)：德国9月GfK消费者信心指数；加拿大7月消费者物价指数(CPI)/央行核心
CPI；加拿大6月零售销售；欧元区8月消费者信心指数。(完)
       
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日 
                        报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公司     32.621    32.368   32.170-32.630  32.345     9.26    7.39
                                                                         
 元太外汇经纪公司     32.622    32.367   32.200-32.622  32.368     4.32    3.26
                                                                         
    
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价             上日现货收盘时水准
                                                
 美元/台币一个月期           0.110/0.130              0.045/0.065 
 美元/台币六个月期           0.075/0.110              0.010/0.045  
 (完)
    
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价     

 (记者 罗两莎；; 审校 黄凯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐