基金产业：对冲基金第二季增持苹果股票--交易所文件

路透波士顿8月14日 - 证交所文件显示，美国顶尖对冲基金第二季在苹果 股价下跌之前增持苹果股票。

美国证券交易委员会(SEC)周五公布的文件显示，在6月30日止的三个月内，Philippe Laffont的Coatue Management增持86万股苹果股票，总持仓为850万股。

其他文件显示，伦敦对冲基金公司Nevsky Capital LLP在该季增持苹果75.1万股，持仓升至256万股。Tiger Eye Capital LLC增持2.5万股，对苹果的总持仓为356,502股。

不过，Bridgewater Associates LP站在卖方，其苹果股票持仓减少201,500股至531,497股。

苹果股价在第二季涨幅不到1.0%，6月30日收盘价为125.43美元。上周五报在约115美元，较6月底的股价下跌约8%。苹果给出的第四季财测令人失望，且部分iPhone销售目标没有达标。

这样的跌势可能让第二季对冲基金买家蒙受亏损，不过有些人可能在7月20日苹果跌落132.07美元高位之前就已出脱持股。