基金产业：对冲基金第二季增持苹果股票--交易所文件

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透波士顿8月14日 - 证交所文件显示，美国顶尖对冲基金第二季在苹果 股价下跌之前增持苹果股票。
美国证券交易委员会(SEC)周五公布的文件显示，在6月30日止的三个月内，Philippe Laffont的Coatue Management增持86万股苹果股票，总持仓为850万股。
其他文件显示，伦敦对冲基金公司Nevsky Capital LLP在该季增持苹果75.1万股，持仓升至256万股。Tiger Eye Capital LLC增持2.5万股，对苹果的总持仓为356,502股。
不过，Bridgewater Associates LP站在卖方，其苹果股票持仓减少201,500股至531,497股。
苹果股价在第二季涨幅不到1.0%，6月30日收盘价为125.43美元。上周五报在约115美元，较6月底的股价下跌约8%。苹果给出的第四季财测令人失望，且部分iPhone销售目标没有达标。
这样的跌势可能让第二季对冲基金买家蒙受亏损，不过有些人可能在7月20日苹果跌落132.07美元高位之前就已出脱持股。
高盛研究显示，第一季结束时，苹果是最受对冲基金青睐的股票之一。高盛分析685个股票资产接近1万亿美元的对冲基金，发现其中有69个基金的前10大持股中都有苹果。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。