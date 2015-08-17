基金产业：美国对冲基金第二季度做多能源股，当季该板块开跌

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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这两家企业也受到其他主要对冲基金经理的关注，美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)本月稍早报告持有8.2%的Cheniere股票，Greenlight Capital的David Einhorn则作空Pioneer，因认为后者正在耗尽现金。
这些动态是在提交给美国证券交易委员会(SEC)的13F文件中披露的。那些希望揣测精明的交易商卖出与买入情况的投资者，对这些文件很感兴趣。
然而据此来制订自己的投资策略有些危险，因为披露的都是以前的信息，通常在每季结束后45天才发布。
Magnetar增持Energy Transfer Partners 股票320万股，达到340万股。第二季Energy Transfer股价累计跌6.4%，年初至周四收盘，该股共计跌约24.6%。
第二季能源股股价下跌，即便原油价格有所反弹。在从2014年6月开始的跌势中，油价累计跌幅曾超过50%。
第二季末以来，油价和能源股价格双双下跌，因人们再度担心石油供应过剩。第三季初至周四收盘，美国原油价格跌约29%，年内迄今跌约21%。周五油价触及每桶41.35美元的近六年半低点。(完)
(编译 王颖/于春红; 审校 戴素萍/张涛)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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