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亚洲 | 2015年 8月 17日 星期一 11:00 BJT

韩国金融市场：韩元和韩股双双下跌，上周五美国发布强劲经济数据

“中国人民币对韩元的影响假以时日应该会变弱；同时市场人士关注美联储升息时间点，”东部证券外汇分析师Yuna Park表示。

美元周五上涨，之前公布的美国生产者物价和工业生产数据支撑了美联储下个月可能升息的预期。

韩国综合股价指数 下跌0.6%报1,972.16点。涨跌家数比为1:2。

“今天股市的方向不明；同时韩元疲弱令外资出脱韩股，”KTB Investment & Securities股市分析师Kim Yoon-seo表示。

三星电子 一度挫跌2.7%至1,109,000韩元，为2014年10月29日以来最低。

外资卖超韩股1,308亿韩元，料将是连续第八个交易日卖超。

三年期公债9月期货 小跌0.04点至109.34。

0214GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,183.1 1,174.0

日圆/韩元 9.5080/144 9.4774

韩国公债期货 * 109.34 109.38

韩国综合股价指数 1,972.16 1,983.46

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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法股CAC-40指数 (编译 王颖/戴素萍 审校 龚芳/张若琪)

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