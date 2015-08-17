韩国金融市场：韩元和韩股双双下跌，上周五美国发布强劲经济数据

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“中国人民币对韩元的影响假以时日应该会变弱；同时市场人士关注美联储升息时间点，”东部证券外汇分析师Yuna Park表示。
美元周五上涨，之前公布的美国生产者物价和工业生产数据支撑了美联储下个月可能升息的预期。
韩国综合股价指数 下跌0.6%报1,972.16点。涨跌家数比为1:2。
“今天股市的方向不明；同时韩元疲弱令外资出脱韩股，”KTB Investment & Securities股市分析师Kim Yoon-seo表示。
三星电子 一度挫跌2.7%至1,109,000韩元，为2014年10月29日以来最低。
外资卖超韩股1,308亿韩元，料将是连续第八个交易日卖超。
三年期公债9月期货 小跌0.04点至109.34。
0214GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,183.1 1,174.0
日圆/韩元 9.5080/144 9.4774
韩国公债期货 * 109.34 109.38
韩国综合股价指数 1,972.16 1,983.46
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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法股CAC-40指数 (编译 王颖/戴素萍 审校 龚芳/张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”