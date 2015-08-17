更新版 1-中国汇市：人民币早盘小跌渐趋理性，能否经受市场化考验仍需观察

* 人民币早盘小跌，中间价则两连升

* 离岸CNH续反弹，两地价差进一步收窄

* 人民币能否经受市场化考验还有待观察 (新增更多报价和评论)

路透上海8月17日 - 人民币兑美元即期 周一早盘小幅走贬，波动幅度亦较上周明显收窄；中间价则连两日小升，继续稳定市场心态。交易员认为，市场渐趋理性，因这两日国际美元波动有限，且人民币大幅波动后监管层亦有维稳需求，但人民币能否经受市场化考验还有待观察。

他们并表示，离岸CNH日内继续升值，与在岸价差进一步收窄，且人民币期权隐含波动率 自上周剧烈波动之后亦有缓和迹象，短期汇价走势或渐趋平静。

“假设现在人民币接近均衡，如果接下来美元出现一波上涨或者下跌，人民币怎么波动，这才是真的考验，那时才好判断是不是真的市场化了。” 一中资行交易员表示。

北京时间11:41，中国人民币兑美元 即期报6.3941元，上日收报6.3918元。今日人民币兑美元中间价 报6.3969元，上日中间价为6.3975元。人民币兑美元即期成交量 为91亿美元，比上周五半日110亿美元略少。

全球汇市方面，美元本周开局持坚，交易商考量美国下个月升息的可能性；数据显示日本第二季经济萎缩，然日圆不为所动。

中国央行研究局首席经济学家马骏周日表示，上周二至周四间人民币汇率贬值的直接原因是对人民币兑美元中间价定价机制的修正，是强化汇率定价市场化程度的一项特别措施。随着人民币定价机制市场化程度的提高，汇率的短期灵活性会提高，有助于避免汇率过度偏离均衡水平，因此反而会大幅降低未来出现跳跃式调整的可能性。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.5525元, 上日尾盘为6.5575元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4317/6.4334元, 上一交易日尾盘报6.4519元。