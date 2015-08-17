《中国新债预测》国开行两期债定位接近二级，资金面收紧心态谨慎

* 招标品种：国开行3/10年固息债

* 期限及招标金额：3年40亿元；10年50亿元

* 追加发行上限：3年10亿元；10年：无

* 招标时间: 周二10:00-11:00

* 受访人数: 7位(券商和银行)

* 预测区间: 3.25%-3.33%；3.85-3.93%

* 预测均值: 3.29%；3.89%

路透上海8月17日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行三年和10年两期债。路透调查显示，资金面持续收紧、融资难度上升，机构对后期债市看法较谨慎；不过国开债流动性良好、此次发行规模不大，预计仍有一定需求，两期新债定价料与二级市场相近，预测均值分别为3.29%和3.89%。

华东一银行交易员表示，近期回购利率上升对市场影响较负面，且周末部分机构的降准预期未兑现，二级情绪偏弱，一级表现亦将受到制约，定位大幅低于现券的概率有限。

上海一银行交易员亦提到，此次国开新债招标为两期而非常见的五期连发，总体发行规模不大，虽然市场需求有所减弱，投标倍数可能还会偏高，不过定价预计惊喜有限，剔除手续费等因素后应会接近二级水平。

银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三年、10年期最新收益率分别为3.2894%和3.9004%。

明日招标新债中，三年期品种为该行今年第17期新发债；10年期品种为今年第10期增发债，票面利率为4.21%。

其中，三年期固息债招标量不超过40亿元，可至多追加发行10亿元，用于商业银行柜台分销。工行 、农行 和中行 三家商业银行柜台分销额度上限分别为3亿元、4亿元和3亿元。

具体发行条款如下：

2015第17期新发债和第10期增发债

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发行上限 3年40亿元；10年50亿元

追加发行上限 3年10亿元；10年：无

期限/计息方式 3/10年固息

招标时间 8月18日10:00-11:00

招标方式 采用单一利率或价格(荷兰式)招标方式

缴款日 3年：8月27日；10年：8月20日

起息日 3年：8月27日；10年：4月13日

分销期 3年：8/19-27；10年：8/19-20

上市日 3年：8月31日；10年：8月24日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 3年0.05%；10年0.15%