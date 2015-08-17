马来西亚市场：马币跌逾1%，股市和债市继续承压

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡8月17日 - 马来西亚马币（林吉特）周一下跌逾1%，接近1998年实现挂钩汇率前的低点，因资本外流忧虑让该国股市和债市继续承受卖压。
马币兑美元 下滑1.4%至4.1370，为1998年9月1日以来最低水平，市场流动性稀疏。马来西亚曾在1998年9月实施马币与美元挂钩汇率，当时定在3.8000马币，该举措一直到2005年才取消。
马来西亚股市 下跌1.5%，五年期公债收益率 最高涨至4.036%，为2008年11月以来最高。
油价跌至近六年低位，突显出马来西亚出口面临的困境；该国是重要的液化天然气和棕榈油出口国。（完）
(编译 高琦 审校 艾茂林)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”