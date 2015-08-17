马来西亚市场：马币跌逾1%，股市和债市继续承压

路透新加坡8月17日 - 马来西亚马币（林吉特）周一下跌逾1%，接近1998年实现挂钩汇率前的低点，因资本外流忧虑让该国股市和债市继续承受卖压。

马币兑美元 下滑1.4%至4.1370，为1998年9月1日以来最低水平，市场流动性稀疏。马来西亚曾在1998年9月实施马币与美元挂钩汇率，当时定在3.8000马币，该举措一直到2005年才取消。

马来西亚股市 下跌1.5%，五年期公债收益率 最高涨至4.036%，为2008年11月以来最高。

油价跌至近六年低位，突显出马来西亚出口面临的困境；该国是重要的液化天然气和棕榈油出口国。（完）