《汇市简讯》美元指数在亚洲盘弹升，但技术线型偏空

0316GMT * 亚洲盘普遍浮现对美元的需求，美元指数突破五日均线96.64，上 扬15个跳动点 * 五日、10日及20日均线下滑，动能指标中性，20日波林格区间下移 * 线型排列偏空，下看95.35/45，即7月低位兼6月/8月涨势61.8%回 档位 * 周四高点96.80，及10日及20日均线切入位97.16为初步阻力 * 纽约收盘价96.52，及纽约盘低位96.08为初步支撑 * 技术图型： link.reuters.com/jek45w (完)