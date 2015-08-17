《汇市简讯》美元指数在亚洲盘弹升，但技术线型偏空

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0316GMT * 亚洲盘普遍浮现对美元的需求，美元指数突破五日均线96.64，上 扬15个跳动点 * 五日、10日及20日均线下滑，动能指标中性，20日波林格区间下移 * 线型排列偏空，下看95.35/45，即7月低位兼6月/8月涨势61.8%回 档位 * 周四高点96.80，及10日及20日均线切入位97.16为初步阻力 * 纽约收盘价96.52，及纽约盘低位96.08为初步支撑 * 技术图型： link.reuters.com/jek45w (完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”