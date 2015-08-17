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亚洲 | 2015年 8月 17日 星期一 11:42 BJT

《汇市简讯》美元指数在亚洲盘弹升，但技术线型偏空

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    * 亚洲盘普遍浮现对美元的需求，美元指数突破五日均线96.64，上
扬15个跳动点
    * 五日、10日及20日均线下滑，动能指标中性，20日波林格区间下移
    * 线型排列偏空，下看95.35/45，即7月低位兼6月/8月涨势61.8%回
档位
    * 周四高点96.80，及10日及20日均线切入位97.16为初步阻力
　　* 纽约收盘价96.52，及纽约盘低位96.08为初步支撑
　　* 技术图型： link.reuters.com/jek45w
    (完)

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