《中国金融债发行日程表》--8月17日

以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 50 3 周二招标 固息金融债 8/19-8/27 (第17期新发债，至多10亿元用于商业银行柜台分销) 50 10 周二招标 固息增发债 8/19-8/20 (第10期增发债) *农发行 90 1 周三招标 固息金融债 8/20-8/21 70 3 固息增发债 70 7 固息增发债 (第19期新发债和第18、12期增发债) *进出口行 40 1 *周四招标 固息增发债 8/20-8/24 40 10 *周四招标 固息增发债 (今年第11和8期增发债) 进出口行 40 3 *3.3580% 固息增发债 8/13-8/17 40 10 *3.9264% 固息增发债 (今年第12和8期增发债) 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 8/26 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 9/11 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 9/25 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 10/12 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 10/26 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 11/4 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 11/20 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次