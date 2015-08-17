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亚洲 | 2015年 8月 17日 星期一 13:13 BJT

《中国金融债发行日程表》--8月17日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限       票面利率      债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)     或参考收益率
 =============================================================================
 *国开行         50            3        周二招标      固息金融债    8/19-8/27
                    (第17期新发债，至多10亿元用于商业银行柜台分销)
                 50           10        周二招标      固息增发债    8/19-8/20
                         (第10期增发债)
 *农发行         90            1        周三招标      固息金融债    8/20-8/21
                 70            3                      固息增发债
                 70            7                      固息增发债
                    (第19期新发债和第18、12期增发债)
 *进出口行       40            1       *周四招标      固息增发债    8/20-8/24
                 40           10       *周四招标      固息增发债 
                    (今年第11和8期增发债)        
  进出口行       40            3       *3.3580%       固息增发债    8/13-8/17
                 40           10       *3.9264%       固息增发债 
                    (今年第12和8期增发债)   
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      8/26 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      9/11 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      9/25 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      10/12 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      10/26 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      11/4 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      11/20
                     
  注: *表示新增。(完)
    
   如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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