台湾债市：五年公债殖利率创近六年低位，因降息预期升温

* 央行持续扩大宽松，因经济疲弱不振 * 殖利率离历史低点已近，追多审慎 路透台北8月17日 - 台湾公债殖利率周一明显收低，五、10年券分别创近六年与32个月低位。因台湾今年 经济成长预估值下修至六年低位，且央行扩大银行代收隔夜拆款利率调幅，令市场对降息的预期升温。 交易员表示，今日债市殖利率再明显下行，显示市场对央行将降息的预期升高。此外，筹码结构的过度集 中，让债市多头气氛过热，短线跌多修正的机率正逐渐走扬。 〞要小心，(殖利率)已经下非常多，台湾市场常因浅碟会做过头。〞一位票券商交易员说。 另一外商银行交易员则称，五、10年债市殖利率离历史低位相当近，基本上已经反映央行要降息的效应， 〞我实在没有勇气再追了。〞 但也有交易员称，央行的动作显示台湾迈入降息循环开端，债市各年期券利差将收敛、殖利率曲线趋平。 〞这就是在降息，若不是才令人讶异。〞一位大型银行交易主管说。 另一大型证券商交易员则表示，目前央行调降隔拆利率的幅度与速度太小，若说如此就可以拯救内需，乾 脆不要调整。央行既然开始启动降息循环，动作就会持续下去。 五年券104/9 殖利率收创近六年低位，前低在2009年10月8日的0.7653%;10年券104/5A04105 =TWO殖利率则创近32个月低位，前低在2012年12月21日的1.1502%。 交易员预估，明日10年公债104/5殖利率交易区间暂看在1.130-1.180%；五年公债104/9殖利率则暂看0.75 0-0.800%。 台湾金融市场交易员周一表示，央行委托银行收受隔夜资金利率为0.370%，较上日的0.379%下跌0.9基点 。 台湾主计总处周五公布，下修2015年的经济成长率预估至1.56%，原估为3.28%，创六年低位。前低为2009 年的负1.57%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/9 -3.73 0.7777% *0.7600-0.7855% 30.00 10 104/5 -4.72 1.1550% *1.1405-1.1800% 162.00 *表创该券交易以来殖利率低位 本周全球重要经济事件和数据包括： 8月17日(一)：欧元区6月贸易收支；美国纽约联储8月制造业指数；8月全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市 场指数；6月美国整体资本净流动； 8月18日(二)：日本7月进口/出口/贸易收支；中国7月70个大中城市住宅销售价格月度报告；中国7月银行 结售汇及代客涉外收付款数据；英国7月CPI和PPI数据；澳洲央行公布8月政策会议记录；美国7月建筑许可年 率；房屋开工年率； 8月19日(三)：中国二季度金融机构直接投资流量数据；欧元区6月经常帐；欧元区6月净投资；美国联邦 公开市场委员会(FOMC)公布7月会议记录(1800)；冰岛央行宣布利率决定；美国7月CPI； 8月20日(四)：台湾7月外销订单；台湾第二季经常帐；英国7月零售销售；美国旧金山联邦储备银行公布 总裁威廉姆斯演讲；美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔演说；美国7月成屋销售年率；美国7月领 先指标；美国费城联邦储备银行制造业指数；德国7月PPI；瑞典央行召开执行理事会会议； 8月21日(五)：德国9月GfK消费者信心指数；加拿大7月消费者物价指数(CPI)/央行核心CPI；加拿大6月零 售销售；欧元区8月消费者信心指数； 30 104/11 2.0600 20 104/7 没有成交 10 104/5 1.1550 5 104/9 0.7777 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)