中国债市动态：现券收益率微涨，外汇占款减少等致资金面忧虑不减

路透上海8月17日 - 中国银行间债市周一现券收益率以上行开盘，随后虽有买盘介入，但因总体心态偏谨慎，最新水平较上日仍微涨；利率互换方面，短端走升幅度略高于长端，也显示外汇占款大幅下降后，市场对未来资金面忧虑不减。

至于近来渐显调整势头的信用债，早盘表现与利率产品相近，收益率变化不太明显；相对而言，国债期货主力合约跌幅较大，惟成交极其清淡。

北京一银行交易员称，10年期国开债在上周五3.90%收市基础上，今早直接以3.92%附近开盘，随后买盘出现拉低不到1bp(基点)，“收益率有上的趋势，还是偏谨慎。”

剩余期限近10年的国开债150210券最新报价 在3.9200%/3.9150%，上日尾盘为3.9000%/3.8925%。

北京一基金公司交易员认为，人民币汇率走贬，外汇占款下降等都令市场对未来资金面存有忧虑，现券收益率下行空间受抑。

他并指出，在前期打新基金等股市闲置资金未大规模抽离债市前，暂时问题不大。银行间市场若有自身流动性需求，央行应该会通过公开市场、MLF(中期借贷便利)等定向方式予以调节，也不排除再次降准的可能。

中国央行数据显示，7月金融机构外汇占款减少2,491亿元人民币，创出1998年有数据记录以来单月最大降幅。当月央行口径外汇占款减少3,080亿元。

汇率市场上，人民币兑美元即期 早盘小幅走贬，波动幅度亦较上周明显收窄。交易员认为，市场渐趋理性，因这两日国际美元波动有限，且人民币大幅波动后监管层亦有维稳需求，但人民币能否经受市场化考验还有待观察。