中国货币市场：隔夜供给仍紧俏回购利率多小涨，外占骤降添流动性疑虑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海8月17日 - 中国银行间市场周一早盘主要回购利率 多继续小涨； 交易员表示，除国开行仍旧稳定供给外，其他大行融出资金仍未有明显改善，致早间隔夜拆借仍较不易，而融出方则偏向供给七天期限品种。
交易员并指出，人民币汇率虽暂企稳，但走势仍待观察，虽然流动性宽松预期不减，7月外汇占款骤降亦抬升降准预期，但是政策尚未出台之前，短期机构预期偏谨慎。
“四大行都不怎么出的，只有国开还在维持供给，不过还好，后来各家机构也基本平了，”上海一银行交易员称，出资的人倾向出七天，借的人还是想要借隔夜。
他并表示，汇率虽暂企稳，但是市场也需要时间来消化贬值带来的影响；此外，7月外汇占款骤降，机构本来对上周末降准预期升温，但今日预期落空，感觉出资更趋谨慎，虽然预计流动性大幅波动概率不高，但是疑虑仍难消。
央行上周五公布7月份外汇占款下降幅度创下近20年来最大单月跌幅。分析人士认为，如果汇率企稳，央行降准将是大概率事件；而8月份跨境资金流动情况将是央行货币政策观察的重要指标。
上海另一银行交易员认为，早间隔夜成交量较上周亦有所缩减，显示宽松供给格局收敛明显，预计央行短期投放流动性可能性高，不过如果是定向放水，对资金面及时的缓解也不会很有效果。
业内人士周一透露，央行公开市场一级交易商本周可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限为七天期。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:07 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.6840 1.6565 +2.75
七天 2.4808 2.4732 +0.76
14天 2.5647 2.5825 -1.78
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 1.3550 1.0000 +35.50
七天 1.4900 1.3000 +19.00
14天 1.7000 1.4000 +30.00
回购定盘利率
其中:隔夜 1.6800 1.6500 +3.00
七天 2.4800 2.4800 +0.00
14天 2.5600 2.6000 -4.00
Shibor
其中:隔夜 1.7010 1.6670 +3.40
七天 2.5170 2.4950 +2.20
三个月 3.0910 3.0970 -0.60
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”