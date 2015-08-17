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亚洲 | 2015年 8月 17日 星期一 12:32 BJT

《全球汇市》美元力图摆脱人民币影响，日圆对日本GDP萎缩反应平平

有些人表示，这些货币的疲弱可能促使投资者回避风险资产，或许将提振日圆和瑞郎等避险货币的表现。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1083 1.1106 -0.21 -8.38 1.2097

美元/日圆 124.38 124.30 0.06 4.12 119.68

欧元/日圆 137.85 138.06 -0.15 -5.08 144.78

美元/瑞郎 0.9779 0.9758 0.22 -1.63 0.9941

英镑/美元 1.5639 1.5643 -0.03 0.42 1.5573

美元/加元 1.3112 1.3086 0.20 12.86 1.1618

澳元/美元 0.7371 0.7369 0.03 -9.76 0.8168

新西兰元/美元 0.6534 0.6536 -0.03 -16.20 0.7797

澳元/日圆 91.680 91.600 0.09 -6.19 97.750

新西兰元/日圆 81.270 81.140 0.16 -13.08 93.310

英镑/日圆 194.53 194.42 0.06 4.68 186.38

澳元/新西兰元 1.1271 1.1244 0.24 7.66 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉/许娜/陈宗琦/汪红英/李婷仪 审校 戴素萍/王丽鑫/高琦/艾茂林)

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