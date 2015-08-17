《全球汇市》美元力图摆脱人民币影响，日圆对日本GDP萎缩反应平平

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
有些人表示，这些货币的疲弱可能促使投资者回避风险资产，或许将提振日圆和瑞郎等避险货币的表现。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1083 1.1106 -0.21 -8.38 1.2097
美元/日圆 124.38 124.30 0.06 4.12 119.68
欧元/日圆 137.85 138.06 -0.15 -5.08 144.78
美元/瑞郎 0.9779 0.9758 0.22 -1.63 0.9941
英镑/美元 1.5639 1.5643 -0.03 0.42 1.5573
美元/加元 1.3112 1.3086 0.20 12.86 1.1618
澳元/美元 0.7371 0.7369 0.03 -9.76 0.8168
新西兰元/美元 0.6534 0.6536 -0.03 -16.20 0.7797
澳元/日圆 91.680 91.600 0.09 -6.19 97.750
新西兰元/日圆 81.270 81.140 0.16 -13.08 93.310
英镑/日圆 194.53 194.42 0.06 4.68 186.38
澳元/新西兰元 1.1271 1.1244 0.24 7.66 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/许娜/陈宗琦/汪红英/李婷仪 审校 戴素萍/王丽鑫/高琦/艾茂林)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”