更新版 1-台湾股市：大跌1.1%再创近21个月低位，企业获利不佳景气很糟

路透台北8月17日 - 台湾股市周一收跌1.11%，再创近21个月的收盘低位。分析师表示，台湾经济成长率低迷不振，官方看法悲观，加以上周五企业公布财报也不如预期之下，台股终场大跌。

大盘加权股价指数 收跌1.11%或92.22点，报8,213.42点。今日成交初值 为686.79亿台币，上交易日修正后为738.99亿。

凯基投顾分析师张明祥表示，台股基本面不好，尤其是上周五截止的企业财报数字并不好，有七成的企业第二季财报不如预期，更有高达八成的企业下修了全年财报。

〞企业的获利不管因总体、或个别竞争的因素，都不如之前的预估，〞张明祥说。

但他认为，台股过去因获利不佳的中期修正幅度约至股价净值比1.5倍左右，目前台股的股价/净值比约是1.45倍，初步来看的中期修正已经足够。

但日盛投顾协理钟国忠则是认为，今日台股再创近期新低量，不排除未来股价还有新低。此外上周五台湾官方公布今年经济不好超过市场的预期，再令台股今日大跌创近21个月的最低。

上周五台湾官方大砍2015年经济成长率预估只有1.56%，令市场失望，此创下六年的低位，主因外需表现疲软，使经济呈现〞贫血式成长〞。台湾的财金部会也在上周联手出击，希望拉抬市场信心，分析师对此不讳言：央行降息的概率正在升高。

张明祥则补充，比较怕的是若是本次出现系统性风险，则可能要看2008年雷曼风暴、或2000年的网路泡沫时的股价净值比--1到1.1倍，以目前台股1.45倍的股价净值比而言，1.1倍的股价净值，股指要下探6,300点。

分析师预估，本周台股指数暂看8,100-8,300点之间震荡。