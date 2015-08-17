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亚洲 | 2015年 8月 17日 星期一 13:09 BJT

路透调查：台湾7月外销订单金额料较上年衰退4.5%

* 台湾7月外销订单金额预估年减4.5%(前月为年减5.8%)

* 数据将于8月20日(周四)0800GMT公布

路透台北8月17日 - 路透调查11家金融机构结果显示，台湾7月外销订单金额料较上年同期衰退4.5%，较上月略为好转。

台湾主计总处上周五下修今年全年经济成长率预估至1.56%，创六年低位。对于明年出口展望，由于中国大陆提高供应链自主率，使得产业竞争加剧，出口不确定性仍高。

台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较实际出口领先二至三个月。

以下为金融机构对7月外销订单的预估年变动率：(%)

金融机构 预估值

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澳盛银行 -1.85

中国信托商业银行 -5.10

星展银行 -4.20

FORECAST -4.50

富兰克林华美投信 -4.20

日盛投顾 -4.80

元富投顾 -4.10

永丰投顾 -4.80

法国兴业银行 -5.60

台新投顾 -9.00

大众银行 -3.20

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中值 -4.50(完) (撰写 李可柔; 审校 高洁如/林高丽)

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