路透调查：台湾7月外销订单金额料较上年衰退4.5%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 台湾7月外销订单金额预估年减4.5%(前月为年减5.8%)
* 数据将于8月20日(周四)0800GMT公布
路透台北8月17日 - 路透调查11家金融机构结果显示，台湾7月外销订单金额料较上年同期衰退4.5%，较上月略为好转。
台湾主计总处上周五下修今年全年经济成长率预估至1.56%，创六年低位。对于明年出口展望，由于中国大陆提高供应链自主率，使得产业竞争加剧，出口不确定性仍高。
台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较实际出口领先二至三个月。
以下为金融机构对7月外销订单的预估年变动率：(%)
金融机构 预估值
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澳盛银行 -1.85
中国信托商业银行 -5.10
星展银行 -4.20
FORECAST -4.50
富兰克林华美投信 -4.20
日盛投顾 -4.80
元富投顾 -4.10
永丰投顾 -4.80
法国兴业银行 -5.60
台新投顾 -9.00
大众银行 -3.20
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中值 -4.50(完) (撰写 李可柔; 审校 高洁如/林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”