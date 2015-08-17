中国新债：厦门市周五将招标发行总额45.5亿元一般和专项地方债

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海8月17日 - 中国厦门市财政局周一公告，将于周五(21日)招标发行总额45.546亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债规模31.5718亿元，专项债13.9742亿元。
上述一般债券含置换一般债券15.5718亿元和新增一般债券16亿元，期限包括三年、五年、七年和10年，计划发行规模分别为6.4718亿元、9.4亿元、9.4亿元和6.3亿元。
而专项债中，置换专项债券为10.9742亿元，新增专项债券3亿元，期限包括五年和10年，计划发行规模分别为7.0742亿元和6.9亿元。
上述一般债券招标时间为8月21日上午9:20-10:00，专项债为当日10:20-11:00。两类债券均自8月22日起开始发行并计息，8月26日发行结束。
上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。
联合资信评估有限公司对上述债券信用评级均为AAA级。
最近两期公开招标的地方债，中标利率均明显高于投标区间下限。其中，8月7日招标的辽宁债中标利率全线高于投标区间下限至少20个基点(bp)，其中10年专项债甚至未招满，中标利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标；8月14日招标的青岛地方债各期限品种的中标利率则均高于投标区间下限10个bp。
而此前除个别省市，公开发行的地方债，中标利率均贴近或持平于同期限国债到期收益率五日均值，即投标区间下限。(完)
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here (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”