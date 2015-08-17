《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月17日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *宁波交通 30 3 3 8/18簿记建档 国开行 AA+(中诚信) 8/19 8/20 投资控股 工商银行 AA-(中债资信) ======================================================================================= *昆明钢铁控股 20 5 9 8/18簿记建档 招商银行 AA-(中债资信)8/19 8/20

AA+(中诚信) ======================================================================================= *厦门象屿集团 50 5 9 8/18簿记建档 平安银行 AA+(联合资信)8/19 8/20

A+(中债资信) ======================================================================================= *奇瑞汽车 60 20 9 8/18簿记建档 光大银行 AA 8/19 8/20

徽商银行 ======================================================================================= *中化股份 200 20 1 8/18簿记建档 中国银行 AAA 8/19 8/20

工商银行 ======================================================================================= *龙源电力 200 10 3 8/18簿记建档 浦发银行 AAA 8/19 8/20

======================================================================================= *南京港集团 20 2 9 8/18簿记建档 浦发银行 AA(新世纪) 8/19 8/20

工商银行 A+(中债资信) ======================================================================================= *日照港集团 60 10 230天 8/18簿记建档 农业银行 AA+(大公国际)8/20 8/21

AA(中债资信) ======================================================================================= *神华集团 600 60 9 8/18簿记建档 建设银行 AAA 8/19 8/20

民生银行 ======================================================================================= *北京粮食集团 20 5 9 8/18簿记建档 兴业银行 AA+(大公国际)8/19 8/20

北京银行 AA(中债资信) ======================================================================================= *江西高速公路 100 10 3 8/18簿记建档 民生银行 AAA(大公国际)8/19 8/20 投资集团 AA+(中债资信) ======================================================================================= *山东黄金集团 200 5 9 8/18-19簿记 平安银行 AAA 8/20 8/21 ======================================================================================= 华电福新 100 20 9 8/17-18簿记 工商银行 AA(中债资信) 8/19 8/20

招商银行 AAA(中诚信) ======================================================================================= 北京能源 150 15 9 8/17-19簿记 招商银行 AAA 8/19 8/20 投资集团 =======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *深圳燃气 8 3 12 8/20簿记建档 中国银行 AAA 8/24 8/25

======================================================================================= *三亚凤凰机场 18 6 12 8/20簿记建档 光大银行 AA 8/21 8/24 ======================================================================================= *安徽淮海实业 3 3 12 8/20簿记建档 北京银行 AA- 8/21 8/24 发展集团 ======================================================================================= *北京首都 30 30 12 8/20簿记建档 中信银行 AAA 8/24 8/25 旅游集团 北京银行 ======================================================================================= *重庆化医 32 10 12 8/20簿记建档 光大银行 AA+ 8/21 8/24 控股集团 兴业银行 ======================================================================================= *重庆轨道 15 5 12 8/20簿记建档 民生银行 AAA 8/21 8/24 交通集团 ======================================================================================= *广汇能源 20 10 12 8/24簿记建档 中信银行 AA 8/26 8/27

======================================================================================= 上海城建集团 20 10 12 8/17-18簿记 建设银行 AAA 8/19 8/20

平安银行 ======================================================================================= 澜沧江水电 20 10 12 8/18簿记建档 中国银行 AAA 8/20 8/21 (2015年第一期) 国开行 ======================================================================================= 澜沧江水电 20 20 12 8/18簿记建档 中国银行 AAA 8/20 8/21 (2015年第二期) 国开行 ======================================================================================= 华能国际电力 30 30 12 8/18簿记建档 中国银行 AAA 8/20 8/21 ======================================================================================= 中信建投证券 55 18 3 8/18招标 工商银行等 AAA 8/19 8/20

(最高发行余额) ======================================================================================= 东方证券 66 16 3 8/18招标 浦发银行 AAA 8/19 8/20

(最高发行余额) 兴业银行 ======================================================================================= 洪涛装饰 5 2 12 8/18簿记建档 平安银行 AA 8/19 8/20 ======================================================================================= 中建海峡 4 4 12 8/18簿记建档 交通银行 AA 8/19 8/20 建设发展 ======================================================================================= 云南华电 15 7 12 8/19簿记建档 中国银行 AA+ 8/21 8/24 金沙江中游水电开发 ======================================================================================= 科伦药业 20 10 12 8/19簿记建档 浦发银行 AA+ 8/21 8/24

民生银行 ======================================================================================= 昌润投资 10 3 12 8/19簿记建档 国泰君安证券 AA 8/20 8/21 控股集团 华夏银行 ======================================================================================= 上海宝钢气体 4 4 12 8/19簿记建档 浦发银行 AA+ 8/20 8/21 ======================================================================================= 国信证券 82 21 3 8/19招标 招商银行 AAA 8/20 8/21 ======================================================================================= 天津赛瑞 3.4 3.4 12 8/19簿记建档 浦发银行 A+ 8/21 8/24 机器设备 ======================================================================================= 山东宏桥 20 10 12 8/20簿记建档 民生银行 AA+ 8/21 8/24 新型材料 ======================================================================================= 东湖高新 5 3 12 8/20簿记建档 浦发银行 AA 8/21 8/24 ======================================================================================= 江苏农华 8 3 12 8/21簿记建档 浦发银行 AA- 8/25 8/26 智慧农业科技 ======================================================================================= 三鼎控股集团 4.4 4.4 12 8/21簿记建档 浦发银行 AA- 8/24 8/25 ======================================================================================= 山东胜通集团 14 5 12 8/21簿记建档 中国银行 AA 8/25 8/26 =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *七匹狼集团 30 10 3 8/20簿记建档 建设银行 AA 8/21 8/24

中金公司 ======================================================================================= *烟台港集团 21 5 5 8/20簿记建档 工商银行 AA 8/21 8/24

中国银行 ======================================================================================= *江西能源集团 15 5 3+2 8/20簿记建档 招商银行 AA 8/21 8/24

(附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权)) ======================================================================================= *晋能集团 15 15 5 8/24簿记建档 兴业银行 AAA 8/25 8/26 ======================================================================================= *物美控股集团 34 20 3 8/24-25簿记 招商银行 AA 8/26 8/27

招商证券 ======================================================================================= 中国建筑 17 16 3+2 8/17-18簿记 建设银行 AAA 8/19 8/20 第八工程局 (附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权)) ======================================================================================= 南京港集团 4.5 2.5 3 8/17-18簿记 交通银行 AA 8/19 8/20

农业银行 ======================================================================================= 陕西煤业 50 50 永续 8/18簿记建档 交通银行 AAA 8/19 8/20 化工集团 (每5年重置票面利率) 华夏银行 ======================================================================================= 无锡产业 20 10 3 8/18簿记建档 中信银行 AAA 8/20 8/21 发展集团 招商银行 ======================================================================================= 中国石油 400 200 5 8/18-19簿记 工商银行 AAA 8/20 8/21 天然气集团 中国银行 ======================================================================================= 天津市保障 47.8 47.8 5 8/19簿记建档 建设银行 AA+ 8/20 8/21 住房建设投资 (自2017年11月起每半年末附发行人赎回权)天津银行 ======================================================================================= 徐州市广弘 10 5 5 8/19簿记建档 浦发银行 AA 8/21 8/24 交通建设发展 ======================================================================================= 昌润投资 4 4 5 8/19簿记建档 国泰君安证券 AA 8/20 8/21 控股集团 华夏银行 ======================================================================================= 厦门象屿集团 20 10 永续 8/19簿记建档 兴业银行 AA+ 8/20 8/21

(每五年重置票面利率) ======================================================================================= 东浩兰生 30 3 3 8/20簿记建档 工商银行 AAA 8/21 8/24 国际服务贸易集团 ======================================================================================= 南方电网 50 50 5 8/20-21簿记 工商银行 AAA 8/24 8/25

建设银行 ======================================================================================= 上海建工 15 15 5 8/21簿记建档 浦发银行 AAA 8/25 8/26

工商银行 ======================================================================================= 申江两岸 10 10 5 8/21簿记建档 浦发银行 AA+ 8/21 8/24 开发建设投资 光大银行 ======================================================================================= 宁沪高速 20 20 5 8/21-24簿记 招商银行 AAA 8/25 8/26

=======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)