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亚洲 | 2015年 8月 17日 星期一 14:18 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：日本GDP数据未有太多亮点

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* 欧元兑美元跌0.12%，新西兰元兑美元涨0.12%，美元兑人民币涨0.05%，美元兑离岸人民币下跌0.26%

* 日经指数涨0.4%，沪综指涨0.32%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.81%，美国10年期公债收益率(殖利率)报2.1854%，布兰特原油下跌1.22%

* 日本第二季GDP萎缩1.6%，恐施压决策者今年稍晚扩大刺激力度

* 德国总理称预计IMF将会参与希腊纾困案

* 为提振经济增长，中国影子金融体系重登舞台

(完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 王兴亚)

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