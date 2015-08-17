《汇市简讯》欧洲盘初：日本GDP数据未有太多亮点

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 欧元兑美元跌0.12%，新西兰元兑美元涨0.12%，美元兑人民币涨0.05%，美元兑离岸人民币下跌0.26%
* 日经指数涨0.4%，沪综指涨0.32%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.81%，美国10年期公债收益率(殖利率)报2.1854%，布兰特原油下跌1.22%
* 日本第二季GDP萎缩1.6%，恐施压决策者今年稍晚扩大刺激力度
* 德国总理称预计IMF将会参与希腊纾困案
* 为提振经济增长，中国影子金融体系重登舞台
(完)
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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 王兴亚)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”