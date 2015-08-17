全球金市：金价微升，市场仍担心人民币贬值问题

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“中国令人民币贬值的影响比它表面上看去的更加深，未来几周里，金价应该会维持在较高水平，因市场愈发担心中国经济的健康状况，”辉立期货的分析师Howie Lee说。
0600GMT时，现货金 涨0.4%至每盎司1,117.80美元。金价上周四触及三周高位1,126.31美元，结束连跌七周之势。
美国12月期金 涨0.4%至每盎司1,117.30美元。
人民币上周贬值扶助金价收复了部分失地，将金价拉升脱离7月底期间创下的五年半低点1,077美元。
Lee称，如果美联储9月不升息，金价有可能最高涨至1,150美元。
现货白银 涨0.4%至每盎司15.27美元，上周五涨至一个月高点15.61美元。现货铂金 涨0.7%至每盎司996.20美元，钯金 涨0.3%至617.28美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/白云; 审校 高琦/艾茂林)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”